Направлявшемуся к невесте в Финляндию россиянину аннулировали визу на границе

Жителю Санкт-Петербурга Антону Кумейко, который ехал к своей невесте в Финляндию для заключения брака, аннулировали визу на границе, назвав его «угрозой». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.
«Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу», — говорится в сообщении.
По данным Yle, в документах об отказе было указано, что «одно или несколько государств – участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям». Сам Кумейко предположил, что его пропустили бы, если бы они с невестой, которая является гражданкой Финляндии, официально заключили брак до этого.
Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен отметил, что правом въезда в страну обладают «лица, состоящие в длительных отношениях», что предполагает, что они прожили вместе не менее двух лет. Кроме того, по его словам, визу можно получить на основании родственных связей. Если человек въезжает в Финляндию по туристической визе с целью встретиться с семьей или партнером, то необходимо предоставить доказательства на границе, добавил он.
Начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас ранее заявил, что балтийская республика за время запрета на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами не пропустила через границу более 300 человек.