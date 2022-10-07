Направлявшемуся к невесте в Финляндию россиянину аннулировали визу на границе

Жителю Санкт-Петербурга Антону Кумейко, который ехал к своей невесте в Финляндию для заключения брака, аннулировали визу на границе, назвав его «угрозой». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

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«Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу», — говорится в сообщении.

По данным Yle, в документах об отказе было указано, что «одно или несколько государств – участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям». Сам Кумейко предположил, что его пропустили бы, если бы они с невестой, которая является гражданкой Финляндии, официально заключили брак до этого.

Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен отметил, что правом въезда в страну обладают «лица, состоящие в длительных отношениях», что предполагает, что они прожили вместе не менее двух лет. Кроме того, по его словам, визу можно получить на основании родственных связей. Если человек въезжает в Финляндию по туристической визе с целью встретиться с семьей или партнером, то необходимо предоставить доказательства на границе, добавил он.