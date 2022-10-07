Теперь из России можно улететь не только за 500 тысяч

Мобилизация в России подходит к концу, а вместе с ней и пора адских цен на авиабилеты в страны Ближнего зарубежья. Стоимость перелётов не только вернулась к прежнему уровню, но ещё и просела из-за закрывшегося сезона отпусков. Россияне передумали срочно уезжать из страны, и поэтому спрос на билеты упал в полтора–два раза. Теперь в Ереван можно рвануть за 11 000 рублей, а не за 200 000. Совсем другое дело.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Если верить экспертам, цены на билеты упали, потому что россияне перестали паниковать из-за мобилизации — тем более в некоторых регионах она уже закончилась. До конца сентября срочный рейс в Ереван стоил 14 000 — 19 000 рублей, а во время мобилизации стоимость билетов легко могла выбить слезу — 200 000 рублей. Зато сейчас ценник опустился до приятных 11 000 — 14 000 рублей, так что в Армению решили сгонять даже те, кто туда и не собирался.

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В Дубай до мобилизации можно было слетать за 56 000 — 70 000 рублей. В принципе, дороговато, но терпимо. Однако после 21 сентября в тарифах резко прибавилось нулей. Тогда до ОАЭ можно было добраться за 300 000 — 500 000 рублей. А сейчас такой вояж обойдётся всего в 38 000 рублей. Посетить любимый россиянами Стамбул теперь можно за 19 000 — 25 000, а ставшую такой популярной Астану — всего за 17 000 — 19 000 рублей.

Российские города, близкие к границе, тоже стали пользоваться меньшим спросом. После объявления мобилизации в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск можно было долететь за 25 000 — 50 000 рублей, а сейчас туда можно смотаться за символические 3000 — 5000 рублей.

Специалисты пояснили, что огромные цены в сентябре появились из-за высокого спроса — каждое место в салоне было на вес золота (иногда и в прямом смысле). Зато теперь пассажиропоток спал и всё вернулось на круги своя. Цены даже немного просели из-за окончания сезона отпусков. Россияне уже вернулись с летнего отдыха в Турции, но ещё не собрались на зимний в Египте и ОАЭ.