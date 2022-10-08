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57 минут назад

В Санкт-Петербурге откроется Дом книги в историческом здании "Зингер"

Газета.Ruиещё 1

В историческом здании компании «Зингер» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года после ремонта откроется Дом книги, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет ТАСС.

В Санкт-Петербурге откроется Дом книги в историческом здании "Зингер"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В ноябре нас ждет открытие Дома Зингера, петербургского Дома книги. Уверен, что в этот раз ничто не помешает, и мы откроем его в срок. Теперь все проблемы решены, совместными усилиями всех органов исполнительной власти достигнуты все договоренности», — заверил Пиотровский.

До этого Дом книги в здании «Зингер» планировали открыть к юбилею Петра I в июне 2022 года, однако из-за юридических аспектов сроки пришлось сдвинуть на несколько месяцев вперед.

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