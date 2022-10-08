В Санкт-Петербурге откроется Дом книги в историческом здании "Зингер"

В историческом здании компании «Зингер» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года после ремонта откроется Дом книги, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет ТАСС.

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«В ноябре нас ждет открытие Дома Зингера, петербургского Дома книги. Уверен, что в этот раз ничто не помешает, и мы откроем его в срок. Теперь все проблемы решены, совместными усилиями всех органов исполнительной власти достигнуты все договоренности», — заверил Пиотровский.