На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир"

Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос использования российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла Шри-Ланки в Москве Джаниту Лиянаге.

"Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время [российский - "Газета.Ru"] Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People's Bank", - пояснила Лиянаге.

Если банки подпишут договор, этот даст возможность туристам из России пользоваться картами People's Bank на острове. Ранее сообщалось, что российские граждане обращаются в генконсульство РФ в Стамбуле из-за проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции. В диппредставительстве не смогли ответить на вопрос, какие меры планируется ввести в связи с указанной проблемой.