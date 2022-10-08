Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
27 минут назад

Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" на острове

Газета.Ruиещё 1

Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос использования российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла Шри-Ланки в Москве Джаниту Лиянаге.

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам посла, в настоящее время этот вопрос рассматривает Центробанк страны.

"Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время [российский - "Газета.Ru"] Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People's Bank", - пояснила Лиянаге.

Если банки подпишут договор, этот даст возможность туристам из России пользоваться картами People's Bank на острове. Ранее сообщалось, что российские граждане обращаются в генконсульство РФ в Стамбуле из-за проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции. В диппредставительстве не смогли ответить на вопрос, какие меры планируется ввести в связи с указанной проблемой.

Новости путешествий,Нацинвестпромбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители