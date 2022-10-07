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57 минут назад

Часть заявлений на визы Италии зависла после увеличения консульского сбора

TourDom

Представители двух компаний, занимающихся документами для подачи на визы, рассказали корреспонденту TourDom.ru, что некоторые туристы, обратившиеся с заявлением в ВЦ Италии до 12 сентября, все еще не получили ответ. Эксперты предполагают, что это связано с изменением стоимости консульского сбора.

TourDom: Часть заявлений на визы Италии зависла
Фото: TourDom.ruTourDom.ru

«С 12 сентября Италия одобряет визы достаточно быстро и на хорошие сроки, но, к сожалению, очень много паспортов, которые были сданы до этой даты еще по старому консульскому сбору (35 евро), зависло. Вероятно, проблема носит технический характер», – рассказал директор компании VISAV Владимир Головешкин.

Визовый эксперт Дмитрий Волков подтвердил, что они тоже столкнулись с этой проблемой. При этом некоторые россияне, подавшие документы после 12 сентября, уже получили ответ. В консульстве эту информацию не комментируют.

«Подал в Москве 19 сентября. Через 2,5 недели дали итальянскую визу. Никаких дополнительных документов не требовали. Единственное – увеличился консульский сбор», – рассказал корреспонденту TourDom.ru наш соотечественник.

Девушка из Санкт-Петербурга поделилась, что рассмотрение в местном визовом центре заняло всего 3 рабочих дня: 22 сентября подали, а уже 29-го числа забрали готовые документы. Специалисты сходятся во мнении, что задержка с рассмотрением заявок, поданных до 12 сентября, связана с изменением консульского сбора: в тот день он повысился с 35 до 80 евро.

Новости путешествий,Дмитрий Волков,
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