TourDom: Часть заявлений на визы Италии зависла

Представители двух компаний, занимающихся документами для подачи на визы, рассказали корреспонденту TourDom.ru, что некоторые туристы, обратившиеся с заявлением в ВЦ Италии до 12 сентября, все еще не получили ответ. Эксперты предполагают, что это связано с изменением стоимости консульского сбора.

Фото: TourDom.ru TourDom.ru

«С 12 сентября Италия одобряет визы достаточно быстро и на хорошие сроки, но, к сожалению, очень много паспортов, которые были сданы до этой даты еще по старому консульскому сбору (35 евро), зависло. Вероятно, проблема носит технический характер», – рассказал директор компании VISAV Владимир Головешкин.

Визовый эксперт Дмитрий Волков подтвердил, что они тоже столкнулись с этой проблемой. При этом некоторые россияне, подавшие документы после 12 сентября, уже получили ответ. В консульстве эту информацию не комментируют.

«Подал в Москве 19 сентября. Через 2,5 недели дали итальянскую визу. Никаких дополнительных документов не требовали. Единственное – увеличился консульский сбор», – рассказал корреспонденту TourDom.ru наш соотечественник.