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1 час назад

Российские туристы смогут оформить банковскую карту на Шри-Ланке

TourDom

Российские туристы смогут дистанционно открывать счета в ланкийском банке People's Bank. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции в посольстве Шри-Ланки в России. По прибытии в страну граждане РФ смогут получить готовую карту в любом из 743 отделений и расплачиваться ею за товары и услуги на территории государства.

Российские туристы смогут оформить банковскую карту на Шри-Ланке
Фото: tourdom.rutourdom.ru

С российской стороны в переговорах участвует Национальный инвестиционно-промышленный банк.

Начальник отдела валютного контроля Александра Сукнёва сказала, что решение по выпуску карт сейчас обсуждается с People's Bank.

«Мы уже открыли корреспондентский счет и в ближайшее время надеемся завершить все формальности по подписанию договора банковского счета», – пояснила она.

Это позволит россиянам оформить карточный счет в People's Bank онлайн и пополнить его из дома через российский банк. Информации о валюте счета – долларах, евро или ланкийских рупиях – пока нет.

«Мы рассчитываем решить все вопросы в течение 1–2 месяцев», – сказала Александра Сукнёва.

Предполагается, что по прибытии на Шри-Ланку готовый пластик можно будет забрать в любом из 743 отделений People's Bank. Российские граждане смогут оплачивать товары и услуги как в долларах, так и в евро на территории страны.

Будут ли карты People's Bank работать за пределами Шри-Ланки – пока вопрос открытый.

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