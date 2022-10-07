Влияние частичной мобилизации на туризм оценили

«Если у мужчины есть повестка из военкомата, то авиаперевозчики возмещают стоимость билетов. Если путевка была через туркомпанию, то смотрят по фактически понесенным затратам. Потому что в таком случае сумму возврата определяет не туроператор. Деньги уже на той стороне, у партнеров. При данных условиях возмещают то, что возможно. Как правило, крупные компании сегодня стараются идти навстречу», — подытожил вице-президент РСТ.