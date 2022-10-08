Дед Мороз проедет по России на новом поезде

Компания РЖД представила новый поезд Деда Мороза. В нем он проедет по всей России от Великого Устюга и обратно, сообщается на сайте РЖД.

Поезд отправится в путь 22 октября. Дед Мороз и Снегурочка посетят более ста городов страны. Вагоны празднично оформлены, а паровоз сверкает новогодними гирляндами. В вагонах устроена сцена, лавки с сувенирами и целая «Сказочная деревня» для игр и квестов.

Поезд будет останавливаться как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах — так все желающие смогут пообщаться с Дедом Морозом, принять участие в праздничной программе и зарядиться новогодним настроением. На часть программы вход бесплатный, а для посещения поезда и чаепития с Дедом Морозом нужно купить билет.