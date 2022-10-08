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25 минут назад

Дед Мороз проедет по России на новом поезде

Москва меняетсяиещё 1

Компания РЖД представила новый поезд Деда Мороза. В нем он проедет по всей России от Великого Устюга и обратно, сообщается на сайте РЖД.

Дед Мороз проедет по России на новом поезде
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

Поезд отправится в путь 22 октября. Дед Мороз и Снегурочка посетят более ста городов страны. Вагоны празднично оформлены, а паровоз сверкает новогодними гирляндами. В вагонах устроена сцена, лавки с сувенирами и целая «Сказочная деревня» для игр и квестов.

Поезд будет останавливаться как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах — так все желающие смогут пообщаться с Дедом Морозом, принять участие в праздничной программе и зарядиться новогодним настроением. На часть программы вход бесплатный, а для посещения поезда и чаепития с Дедом Морозом нужно купить билет.

Расписание опубликовано на сайте РЖД. Билеты вскоре появятся в продаже.

Новости путешествий,РЖД,
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