Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам предложили достойную альтернативу горнолыжным курортам Европы

Lenta.ru

Россиянам назвали достойную альтернативу поездке на горнолыжные курорты Европы — эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили провести зимний отпуск по приемлемой цене в Турции. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянам предложили альтернативу горнолыжным курортам Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доступные по цене путевки на турецкие курорты на прямых рейсах Pegasus Airlines из Москвы имеются у туроператора Coral Travel.

«В предстоящем зимнем сезоне предложение Coral Travel особенно актуально. С учетом сохраняющейся труднодоступности горнолыжных курортов в Европе, а также ажиотажного спроса на отдых на курортах Красной поляны и высокой загрузки местных отелей, турецкие трассы точно найдут своих туристов», — отметили в АТОР.

Так, стоимость недельного отдыха на горнолыжном курорте Эрджиес начинается от 117,5 тысячи рублей на двоих. В сумму включено размещение в трехзвездочном отеле и питание по системе «полный пансион». Проживание в Эрзуруме обойдется еще дешевле — от 93,8 тысячи рублей с завтраками.

Ценителям изысканного горнолыжного отдыха, стоит обратить внимание на гостиницу категории пять звезд Polat Palandoken в Паландокене. На территории работают рестораны, бар, лыжное хранилище, прокат горнолыжного оборудования, крытый бассейн, мини-клуб для детей, SPA-центр с сауной и бильярд.

«Горнолыжная Турция — это катальный сезон с середины декабря до середины-конца марта, трассы любого уровня сложности, комфортная температура, высокий уровень сервиса, подогреваемые бассейны в отелях, обучающие школы для детей и новичков, интересные достопримечательности рядом», — добави

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители