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1 час назад

S7 Airlines с 17 октября начнет выполнять рейсы из Москвы в Туркменбаши

Агентство «Москва»

С 17 октября авиакомпания S7 Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Туркменбаши (Туркменистан), сообщила пресс-служба перевозчика.

S7 Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Туркменбаши
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Туркменбаши. Полеты начнутся с 17 октября и будут выполняться раз в неделю по понедельникам», - говорится в сообщении.

Как уточняется, из Москвы самолеты будут вылетать в 3:30, время прибытия в аэропорт Туркменбаши - 9:05 по местному времени. Вылет обратного рейса - в 10:05, а в Москве он будет в 11:35 также с учетом разницы во времени. Время в пути составит 3,5 часа.

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