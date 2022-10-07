S7 Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Туркменбаши

«S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Туркменбаши. Полеты начнутся с 17 октября и будут выполняться раз в неделю по понедельникам», - говорится в сообщении.

Как уточняется, из Москвы самолеты будут вылетать в 3:30, время прибытия в аэропорт Туркменбаши - 9:05 по местному времени. Вылет обратного рейса - в 10:05, а в Москве он будет в 11:35 также с учетом разницы во времени. Время в пути составит 3,5 часа.