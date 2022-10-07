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2 часа назад

Россиянам назвали дешевые направления для отдыха в ноябрьские праздники

Мослента

Самые дешевые направления для отдыха в ноябрьские праздники назвали россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турагентств «1001 Тур». На первом месте оказалась Турция. Путевку на двоих по системе питания «все включено» на даты заездов с 25 по 31 октября можно купить за 87,5 тысячи рублей.

Названы бюджетные направления для отдыха в ноябрьские праздники
Фото: МослентаМослента

«В диапазоне 100-150 тысяч рублей на двоих можно купить десятидневный пляжный турпакет с вылетом в середине сентября в Египет и ОАЭ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по цене 150-200 тысяч на двоих путевку на десять возможно приобрести на Шри-Ланку, в Венесуэлу, на Кубу и в Таиланд.

В сфере экскурсионных и городских направлений наиболее доступными на ноябрьских праздниках будут путешествия в Санкт-Петербург (31 тысяча рублей за двоих на 10 дней), а также в Сочи, Калининград, Абхазию, Минеральные Воды, Узбекистан и Армению.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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