Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Российская стюардесса попозировала в мини-юбке и восхитила иностранцев в сети

Lenta.ru

Российская бортпроводница авиакомпании Nordwind попозировала в мини-юбке и взволновала иностранцев. Снимок появился в аккаунте, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Российская стюардесса в мини-юбке и восхитила иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стюардесса снялась на камеру в аэропорту, сидя на чемодане. На девушке надета униформа перевозчика, состоящая из темно-синего платья и черных туфель на высоком каблуке. Из аксессуаров на девушке — белые перчатки, красный шарф, пояс и головной убор в тон.

Стюардесса перечислила самые грязные места в самолете

Внешность россиянки покорила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией. «Вы так прекрасны», «Выглядите чудесно», «Красавица. Шикарная фигура и сексуальные ножки», «Невероятная», «Хотелось бы полететь с вами куда угодно», — отмечали юзеры.

Ранее другая бортпроводница сделала стойку на руках на борту самолета и удивила пользователей сети. На размещенном кадре девушка показала акробатический трюк вверх ногами, встав на руки и согнув одну ногу в колене. Сотрудница авиакомпании одета в платье длины мини бордового цвета и черные балетки.

Новости путешествий,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители