Российская стюардесса в мини-юбке и восхитила иностранцев

Российская бортпроводница авиакомпании Nordwind попозировала в мини-юбке и взволновала иностранцев. Снимок появился в аккаунте, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Стюардесса снялась на камеру в аэропорту, сидя на чемодане. На девушке надета униформа перевозчика, состоящая из темно-синего платья и черных туфель на высоком каблуке. Из аксессуаров на девушке — белые перчатки, красный шарф, пояс и головной убор в тон.

Внешность россиянки покорила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией. «Вы так прекрасны», «Выглядите чудесно», «Красавица. Шикарная фигура и сексуальные ножки», «Невероятная», «Хотелось бы полететь с вами куда угодно», — отмечали юзеры.