Могут ли самолеты столкнуться в небе: видео

В небе одновременно могут находиться более 10 тысяч самолетов. Часто у тех, кто не знаком с авиацией, возникает вопрос, могут ли два самолета столкнуться в небе.

За дистанцию между самолетами отвечают диспетчеры, так как они контролируют движение каждого воздушного судна. Они следят за тем, чтобы для каждого самолета был выделен свой воздушный коридор. Также на борту каждого летательного аппарата есть специальная система TCAS, которая оповещает о приближении другого самолета. В случае опасности, отдается команда для снижения высоты, чтобы избежать столкновения.

Подробнее о том, почему самолеты не сталкиваются, смотрите в видео.