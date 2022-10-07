От Turkish Airlines ждут пояснений по возврату денег за билеты

Turkish Airlines сообщила, что вернёт деньги за билеты мобилизованным россиянам и их близким родственникам. Однако условия, которые распространила компания, вызвали вопросы у туроператоров и агентов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В первую очередь важное замечание – по условиям перевозчика возврат можно оформить только на регулярные рейсы. Таким образом, те, кто покупал туры с перелётом на рейсах, которые Turkish Airlines выполняет исключительно в интересах туроператоров, на возврат по этой процедуре претендовать не могут. В одной из туроператорских компаний подтвердили TourDom.ru: с вероятностью 99% это действительно так.

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Представитель «Интуриста», в свою очередь, сообщил, что, скорее всего, чартерные рейсы в категорию возвратов не попадут, что приведёт к прямым убыткам компаний, располагающих блоками мест на Turkish Airlines. За разъяснениями в «Интуристе» обратились к авиаперевозчику.

В «Интуристе» также обратили внимание, что под возврат не попадают групповые бронирования.

В другой компании уточнили: из 19 ежедневных рейсов Turkish Airlines Москва – Анталья только два являются регулярными, все остальные – фактически чартерные, хотя и имеют формально статус регулярных. А вот те, кто покупал билеты или туры в Стамбул, могут воспользоваться предложением авиаперевозчика. Туда из российской столицы Turkish Airlines летает только регулярными рейсами.

Ещё один вопрос политический. Чтобы претендовать на возврат, необходимо подать в авиакомпанию документы, подтверждающие, что пассажир мобилизован. В случае с российскими перевозчиками, предъявляющими схожие требования, противоречий не возникает. Но Turkish Airlines – иностранная компания, да ещё и базируется в одной из стран НАТО. Правомерно ли предоставлять ей данные о статусе военнообязанного или даже о том, что военная часть мобилизованного туриста переведена в «военное состояние»?

«Я думаю, что сейчас никто однозначно на этот вопрос не ответит», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

По мнению независимого юриста Игоря Косицына, этот вопрос лежит не в области юрисдикции, а является чистой воды политическим.

«Формально авиакомпания сама вправе устанавливать правила возврата».

Предоставляя копию повестки, полученной под роспись, ни сам турист, ни туроператор не совершает каких бы то ни было неправомерных действий.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская склонна считать, что турецкая авиакомпания до конца не разобралась в российских реалиях, поскольку механизма для предоставления некоторых из предложенных Turkish Airlines документов она не видит.

«Я не представляю, как человек может предоставить подтверждение, что его военная часть переведена в военное состояние. У обычного человека доступа к этой информации нет, а структуре ВС доступ к этим данным наверняка оформлен той или иной степенью секретности».