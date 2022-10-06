"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Минводы из шести городов страны

ТАСС, 6 октября. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из шести городов России до Минеральных вод, которые будут осуществляться в рамках новой региональной программы перевозчика, стартующей с 23 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба авиакомпании.

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"Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно - ежедневно, а из Уфы, Перми, Казани и Самары - до трех раз в неделю", - сказали в пресс-службе.