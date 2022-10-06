Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу туристического кешбэка

Ростуризм надеется на продолжение программы туристического кешбэка не только в 2023 году, но и в последующие годы. Дальнейшую судьбу проекта раскрыла руководитель ведомства Зарина Догузова, ее слова приводит «Интерфакс».

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По словам главы Ростуризма, программе удалось доказать свою эффективность для туристической отрасли. Ей остались довольны не только россияне, но и регионы и бизнес. «Поэтому будем работать в этом направлении», — отметила она.

В то же время ситуацию с возобновлением программы усложняет непростой бюджетный цикл на 2023–2025 годы. Догузова подчеркнула, что в настоящее время Министерство финансов России перераспределяет расходы, исходя из текущих приоритетов. «Но мы будем возвращаться к вопросу ее финансирования», — заявила она.