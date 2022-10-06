В Турции хотят пустить оставшиеся от туристов объедки на корм для животных

В одном из крупных курортов Турции, Алании, планируют запустить переработку объедков, которые оставляют туристы в гостиницах, на корм для бездомных животных. Об этом сообщает турецкое издание Turizm Days.

"В нашей Алани более 650 сертифицированных туристических объектов и сильная экономика, так что мы можем позволим нашим бродячим животным жить в более приятных условиях благодаря этому проекту",

- заявил он. Мехмет Шахин уточнил, что предприятие по переработке отходов гостиничных ресторанов в корм для бродячих животных будет реализован при условии, что объедки будут поставляться только из продуктов, оставшихся в отелях Алании, и выразил надежду на то, что жители города согласятся на строительство нового объекта.