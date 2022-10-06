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1 час назад

В турецкой Алании хотят пустить оставшиеся от туристов объедки на корм для животных

Газета.Ru

В одном из крупных курортов Турции, Алании, планируют запустить переработку объедков, которые оставляют туристы в гостиницах, на корм для бездомных животных. Об этом сообщает турецкое издание Turizm Days.

В Турции хотят пустить оставшиеся от туристов объедки на корм для животных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект строительства предприятий по переработке оставшихся в отелях Алании продуктов анонсировал во Всемирный день защиты животных, отмечаемый 4 октября, президент Торгово-промышленной палаты Алании (ALTSO) Мехмет Шахин.

"В нашей Алани более 650 сертифицированных туристических объектов и сильная экономика, так что мы можем позволим нашим бродячим животным жить в более приятных условиях благодаря этому проекту",

- заявил он. Мехмет Шахин уточнил, что предприятие по переработке отходов гостиничных ресторанов в корм для бродячих животных будет реализован при условии, что объедки будут поставляться только из продуктов, оставшихся в отелях Алании, и выразил надежду на то, что жители города согласятся на строительство нового объекта.

Ранее сообщалось, что 55 кошек поселились в здании турецкого парламента.

Новости путешествий,Парламент Турции,Торгово-промышленная палата,
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