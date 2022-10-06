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1 час назад

Бывшая стюардесса назвала откидные столики самым грязным местом в самолете

Мария Кимакович

Бывшая бортпроводница рассказала о местах в самолете, которые реже всего подвергаются чистке. Ее слова приводит издание Express.

Стюардесса перечислила самые грязные места в самолете
Фото: unsplashunsplash

Джейн Хоук объяснила, что чистота некоторых мест в салоне авиалайнеров вовсе не зависит от класса салона. Как правило, уборка этих мест в промежутках между рейсами не проводится, поэтому они — настоящий рассадник грязи.

Самым грязным местом в самолете, по словам бывшей стюардессы, являются откидные столики. Хоук заметила, что некоторые пассажиры, путешествующие с маленькими детьми, нередко используют их, чтобы поменять малышам подгузник.

Лайфхаки от стюардесс для комфортного полета

Также девушка указала на карманы, расположенные на спинках кресел, которые многие используют в качестве урны, складывая в них остатки еды и различные гигиенические принадлежности.

На третьем месте по степени загрязнения, по мнению Хоук, ремни безопасности и подлокотники кресел. Также не стоит ожидать стерильности от наушников, пледов и подушек, которые стюардессы выдают по просьбе пассажиров.

Ранее стюардесс Пакистана возмутило требование носить нижнее белье.

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