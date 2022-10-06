Стюардесса перечислила самые грязные места в самолете

Бывшая бортпроводница рассказала о местах в самолете, которые реже всего подвергаются чистке. Ее слова приводит издание Express.

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Джейн Хоук объяснила, что чистота некоторых мест в салоне авиалайнеров вовсе не зависит от класса салона. Как правило, уборка этих мест в промежутках между рейсами не проводится, поэтому они — настоящий рассадник грязи.

Самым грязным местом в самолете, по словам бывшей стюардессы, являются откидные столики. Хоук заметила, что некоторые пассажиры, путешествующие с маленькими детьми, нередко используют их, чтобы поменять малышам подгузник.

Также девушка указала на карманы, расположенные на спинках кресел, которые многие используют в качестве урны, складывая в них остатки еды и различные гигиенические принадлежности.