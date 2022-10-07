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54 минуты назад

Эксперты заявили о подешевевших билетах на популярные зарубежные направления

Говорит Москваиещё 1

Кроме того, до уровня месячной давности снизились цены на приграничные направления.

Эксперты заявили о подешевевших билетах на популярные направления
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Срочный вылет в Стамбул или Дубай, который после объявления частичной мобилизации стоил 600–700 тысяч рублей, на сегодня обойдётся в 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно, пишет «Коммерсантъ».

На отдельных рейсах спрос упал от полутора до двух раз, глубина бронирования вернулась к обычному уровню от недели до месяца. Перелёт в Ереван, который стоил 19 тысяч рублей, стал дешевле вполовину, на пике спроса он достигал 200 тысяч рублей.

Вернулись к обычным значениям цены на билеты в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск, через которые россияне добирались в Норвегию, Казахстан и Монголию. Если на пике они раскупались по 20–25 тысяч рублей, сегодня стоят 3–5 тысяч рублей.

Как отмечается, взлёт цен был продиктован дефицитом самолётов и свободных мест в продаже. Падение спроса началось с прошлой недели.

Новости путешествий,Коммерсант,
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