Медведь столкнулся с людьми на туристическом маршруте в Приморье

В Шкотовском районе Приморского края белогрудый медведь вышел на туристическую тропу у Смольных водопадов, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Он столкнулся с группой туристов, но, к счастью, конфликта не произошло; люди успели убежать. О пугающей встрече рассказала очевидица telegram-каналу Интересно в Приморье.

"Встретили глаза в глаза огромного черного медведя, прямо на туристической тропе на Смольных водопадах. Он ничего не боялся: ни шума, ни запаха людей. Будьте осторожны!" - предупреждает туристка.

В краевом министерстве лесного хозяйства, однако, не видят в такой встрече ничего необычного, в тех краях медведи водятся, а сейчас косолапые готовятся к зимней спячке, ходят по тайге, собирают кедровые орехи, набирают жир. Охотнадзор не планирует отпугивать медведей из этого места, а туристам рекомендовано пользоваться фальшфейерами (которые, по мнению инспекторов, также спасут от тигров), и разговаривать громче, медведи не пойдут туда, где шумят. Наконец, следует избегать скопления ворон; они могут кружить возле медвежьей добычи.

Встречи медведя с человеком далеко не всегда заканчиваются благополучно, недавно медведь напал на шишкаря в глухой тайге Анучинского округа. Мужчина был тяжело ранен, но информации о том, что он умер, нет. Однако в конце прошлого года в частном секторе Артёма медведь напал на женщину, и мэр городского округа Вячеслав Квон говорил, что её жизни ничего не угрожает, но позже появилась информация, что пострадавшая скончалась в больнице.