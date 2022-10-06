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55 минут назад

Турист уронил две статуи в Ватикане из-за отказа в аудиенции с папой Римским

Газета.Ru

Американский турист попытался разбить две древнеримские статуи в одном из музеев Ватикана после того, как ему отказали в аудиенции с папой Римским. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Турист уронил статуи в Ватикане из-за отказа в аудиенции с папой Римским
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в музее Кьярамонти 5 октября. Очевидцы сообщают, что американец средних лет попросил о встрече с Франциском, а получив отказ, сбросил один из бюстов на пол и сшиб другой, пытаясь убежать. Мужчину задержали полицейские. Утверждается, что в США он привлекался к ответственности за хулиганство. Поврежденные скульптуры - часть коллекции папы Римского Пия VII, управлявшего Ватиканом с 1800 по 1823 год. В коллекцию входят более тысячи бюстов и статуй, а также древнеримские саркофаги. Утверждается, что вред статуям нанесен незначительный - специалисты обнаружили у одной из них повреждения носа. Бюсты перенесли в реставрационную мастерскую.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело из-за пририсованных скульптуре глаз.

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