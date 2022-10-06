Туроператоры заговорили об ажиотажном спросе россиян на отдых в Таиланде

Российские туроператоры заявляют о настоящем буме бронирований, совершенных нашими соотечественниками на этот и следующий год. Четверть спроса приходится на Таиланд. Россияне бронируют отели и покупают авиабилеты для поездки в эту страну на даты весенних месяцев предстоящего года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Спрос на отдых в страны Юго-Восточной Азии сейчас набирает обороты благодаря запуску прямых рейсов. Из всей массы заявок на Таиланд, самое популярное у россиян направление Юго-Восточной Азии, около 25% бронируется в глубину. Почти четверть заявок приходится на заезды в марте-апреле 2023 года. Наибольшей популярностью пользуются туры в отели. Средний чек на туры в Таиланд составляет около 93,5 тысячи на человека. Пользуются популярностью четырех- и пятизвездочные отели»,
– рассказали в пресс-службе компании «Интурист».
О высоком спросе на весенние туры в Таиланде заявил и туроператор Fun & Sun:
«Мы и ранее отмечали, что спрос на туры в Таиланд выше, чем предложение. В настоящее время мы готовимся запустить программы со стыковкой в Казахстане. Такие туры стоят на порядок дешевле, чем аналогичный пакет на регулярной перевозке. Спрос высокий, поэтому мы даже расширили блок. Стоимость тура продолжительностью восемь ночей начинается от 90 тыcяч рублей за человека. Если говорить о глубине бронирований, то туры с вылетом на ноябрь практически распроданы, но предложения еще есть. А в целом глубина бронирований достигает марта 2023 года».
Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» с 30 октября запустит прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд. Однако, по заверению специалистов отечественного туристического рынка, запуск прямых рейсов Россия – Таиланд вряд ли значительно снизит цены на путешествия в эту страну из-за ажиотажного спроса.