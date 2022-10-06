Туроператоры заговорили об ажиотажном спросе россиян на отдых в Таиланде

«Мы и ранее отмечали, что спрос на туры в Таиланд выше, чем предложение. В настоящее время мы готовимся запустить программы со стыковкой в Казахстане. Такие туры стоят на порядок дешевле, чем аналогичный пакет на регулярной перевозке. Спрос высокий, поэтому мы даже расширили блок. Стоимость тура продолжительностью восемь ночей начинается от 90 тыcяч рублей за человека. Если говорить о глубине бронирований, то туры с вылетом на ноябрь практически распроданы, но предложения еще есть. А в целом глубина бронирований достигает марта 2023 года».