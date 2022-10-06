Вертолетные перевозки на Ямале стартуют после завершения навигации по рекам

Вертолетные перевозки по муниципальным маршрутам, действующие в холодное время года, начнут работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

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На Ямале из-за отсутствия развитой дорожной сети многие поселки отрезаны от других населенных пунктов, добраться к ним летом можно только по рекам, а зимой - по зимникам. Круглый год, в том числе и в период распутицы, работают только перевозки вертолетами.

"Сезон речных межмуниципальных перевозок подходит к завершению. На смену катерам и теплоходам придут вертолеты. Все вертолетные площадки округа уже готовы к приему пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что первые перелеты начнутся 8 октября по маршруту Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. С 10 октября запускается прямой маршрут из Салехарда в Яр-Сале, с 12 - прямым рейсом можно улететь из Салехарда в Новый Порт. С 16 октября начнутся перелеты из столицы региона в села Шурышкарского района, а с 18 октября стартуют вертолетные рейсы из окружной столицы в Мужи и Лопхари.