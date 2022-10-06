Начался прием заявок на туристическую премию «Путеводная звезда — 2022»

Начался прием заявок от представителей туристической и гостиничной индустрии Москвы на участие в некоммерческом профессиональном конкурсе «Путеводная звезда». Ежегодно премию вручают лучшим экскурсионным проектам, объектам показа, туристическим компаниям, гостиницам, ресторанам, тревел-блогерам и другим профессионалам туристической отрасли. Победителей выберут по итогам оценок экспертного жюри конкурса и с помощью онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин».

Фото: Mos.ru Mos.ru

Заявки на участие принимаются на официальном сайте премии. Их могут подать индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в столице. В этом году будет 19 основных и четыре специальные номинации. В некоторых из них премию вручат впервые. Прием заявок завершится 25 октября в 13:00, а лауреаты станут известны в декабре 2022 года.

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В числе номинаций конкурса — «Московский завтрак», «Московский гастромаркет», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: музеи», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения», «Московское гостеприимство: туроператор (внутренний туризм)», «Лучшая гостиница “пять звезд”», «Лучшая гостиница “четыре звезды”», «Лучшая гостиница “три звезды”», «Лучший хостел», «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире», «Московская классика». Впервые в списке номинаций «Модная гастрономия», «Лучший MICE-отель», а также «Инновационная Москва: технологичные туристические объекты» и «Лучший тревел-блогер».

Кроме того, на церемонии награждения участникам вручат четыре дополнительных приза за вклад в развитие туризма Москвы в специальных категориях — «Лучший экскурсовод», «Лучший гид-переводчик», «Лучший администратор гостиницы» и «Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг».

Организаторы премии и экспертное жюри конкурса рассмотрят поступившие заявки с 26 по 31 октября. Их оценят по таким критериям, как средняя ежемесячная загрузка туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, рейтинг в различных системах бронирования и другие. Ознакомиться со всеми критериями можно на сайте премии.

Члены экспертного жюри определят лауреатов в 11 номинациях. Победителей еще восьми номинаций выберут участники проекта «Активный гражданин» путем онлайн-голосования.