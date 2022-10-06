В 2023 году по Каспийскому морю будет запущено круизное судоходство

По словам главы Ростуризма, туризм в последние годы для всех стран каспийского региона приобретает особое значение. В развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря есть очень большой потенциал.
Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на круглом столе в рамках II Каспийского экономического форума, сообщила, что впервые в истории по Каспийскому мору будет запущено круизное судоходство. И случится это уже в 2023 года.
"Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов — это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер «Петр Великий». Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство",
— сказала она. Кроме того, Зарина Догузова добавила, что туризм в последние годы для всех стран каспийского региона приобретает особое значение: в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря есть очень большой потенциал, поскольку "это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха".
Напомним, II Каспийский экономический форум проходит в московском инновационном центре "Сколково" 5-6 октября.