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1 час назад

В 2023 году по Каспийскому морю впервые будет запущено круизное судоходство

Inc-Newsиещё 1

По словам главы Ростуризма, туризм в последние годы для всех стран каспийского региона приобретает особое значение. В развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря есть очень большой потенциал.

В 2023 году по Каспийскому морю будет запущено круизное судоходство
Фото: Inc-NewsInc-News

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на круглом столе в рамках II Каспийского экономического форума, сообщила, что впервые в истории по Каспийскому мору будет запущено круизное судоходство. И случится это уже в 2023 года.

"Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов — это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер «Петр Великий». Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство",

— сказала она. Кроме того, Зарина Догузова добавила, что туризм в последние годы для всех стран каспийского региона приобретает особое значение: в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря есть очень большой потенциал, поскольку "это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха".

Напомним, II Каспийский экономический форум проходит в московском инновационном центре "Сколково" 5-6 октября.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Сколково,Ростуризм,
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