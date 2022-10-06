В 2023 году по Каспийскому морю будет запущено круизное судоходство

"Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов — это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер «Петр Великий». Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство",