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9 минут назад

Португалия отменяет обязательный карантин для больных коронавирусом

TURIZM.RU

Решение не направлять больных коронавирусом на принудительный карантин было принято после того, как чиновники оценили текущую ситуацию и пришла к выводу: COVID следует рассматривать как обычный сезонный грипп.

Португалия отменяет обязательный карантин для больных COVID-19
Фото:  TURIZM.RU TURIZM.RU

Вместо того, чтобы подвергать людей изоляции, португальские власти предложили тем, у кого проявляются симптомы COVID-19 или любого другого респираторного заболевания, ограничить свои контакты с уязвимыми лицами, а также носить маску для лица.

При этом есть ситуации, когда ношение защитной маски остается обязательным для всех, даже здоровых и переболевших. Это, например, посещение медицинских учреждений.

В Минздраве комментируют ситуацию так: несмотря на то, что в стране ожидается увеличение случаев заражения этой зимой, население готово к облегченным мерам. С ростом заболеваемости можно справиться, поскольку большинство португальцев уже получили вакцины.

Данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) показывают, что по состоянию на 22 сентября в Португалии было введено в общей сложности 25 139 876 доз вакцины. 94,7 процента всего взрослого населения завершили первичную вакцинацию, 80,2 процента получили первую бустерную дозу, а еще 5,4 процента — вторую.

Ранее ECDC рекомендовал использовать недавно разрешенные адаптированные вакцины против коронавируса по мере приближения холодных месяцев. Это касается в первую очередь людей старше 60 лет и уязвимых слоев населения. TURIZM.RU

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