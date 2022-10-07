Туристы встретили огромного медведя в популярном месте в Приморье

В Приморье туристы во время посещения Смольных водопадов столкнулись с белогрудым медведем. Встречу прокомментировали в министерстве лесного хозяйства.
По словам туристов, огромного медведя они увидели прямо на тропе. В министерстве лесного хозяйства отметили, что подобные встречи с дикими животными здесь происходят регулярно. В этих районах обитают не только медведи, но и тигры, сообщает VL.ru.
В Охотнадзоре рассказали, чтобы избежать встречи с медведем, необходимо во время прогулки громко разговаривать, иметь при себе фальшфейер, а также обходить места скопления ворон.