Туристы встретили огромного медведя в популярном месте в Приморье

В Приморье туристы во время посещения Смольных водопадов столкнулись с белогрудым медведем. Встречу прокомментировали в министерстве лесного хозяйства.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По словам туристов, огромного медведя они увидели прямо на тропе. В министерстве лесного хозяйства отметили, что подобные встречи с дикими животными здесь происходят регулярно. В этих районах обитают не только медведи, но и тигры, сообщает VL.ru.