Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
32 минуты назад

Камбоджа отменила все ограничения для иностранных туристов

runews24.ru

Теперь, чтобы пересечь границу с Камбоджи туристам не придется подтверждать свою благонадежность документами о COVID-статусе.

Камбоджа отменила все ограничения для иностранных туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Визу можно приобрести на месте, время ее действия не более 30 дней.

Несмотря на эти бонусы у российских туристов Камбоджа вряд ли будет пользоваться большой популярностью. Прямых рейсов до Камбоджи нет.

Пакетный тур на двоих из Москвы с двумя пересадками обойдется россиянам в 375 тыс. рублей.

Однако если вы уже отдыхаете в Таиланде или Вьетнаме, то сможете быстро и недорого добраться туда. За перелет из Бангкока нужно заплатить всего 4000 рублей в один конец, а добраться на автобусе – 2000 рублей.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители