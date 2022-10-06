Камбоджа отменила все ограничения для иностранных туристов

Теперь, чтобы пересечь границу с Камбоджи туристам не придется подтверждать свою благонадежность документами о COVID-статусе.
Визу можно приобрести на месте, время ее действия не более 30 дней.
Несмотря на эти бонусы у российских туристов Камбоджа вряд ли будет пользоваться большой популярностью. Прямых рейсов до Камбоджи нет.
Пакетный тур на двоих из Москвы с двумя пересадками обойдется россиянам в 375 тыс. рублей.
Однако если вы уже отдыхаете в Таиланде или Вьетнаме, то сможете быстро и недорого добраться туда. За перелет из Бангкока нужно заплатить всего 4000 рублей в один конец, а добраться на автобусе – 2000 рублей.