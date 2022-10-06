Камбоджа отменила все ограничения для иностранных туристов

Теперь, чтобы пересечь границу с Камбоджи туристам не придется подтверждать свою благонадежность документами о COVID-статусе.

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Визу можно приобрести на месте, время ее действия не более 30 дней.

Несмотря на эти бонусы у российских туристов Камбоджа вряд ли будет пользоваться большой популярностью. Прямых рейсов до Камбоджи нет.

Пакетный тур на двоих из Москвы с двумя пересадками обойдется россиянам в 375 тыс. рублей.