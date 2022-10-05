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24 минуты назад

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой назначат в октябре

ТАСС

Четыре дополнительных поезда назначат между Санкт-Петербургом и Москвой на период с 4 по 26 октября для удовлетворения спроса пассажиров. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой назначат в октябре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Для обеспечения перевозки пассажиров Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург - Москва: №233, 234, 279, 289", - говорится в сообщении.

Поезд №234 Москва - Санкт-Петербург проследует по маршруту 6, 9, 14 и 23 октября. В обратном направлении 8, 11, 18 и 25 октября проследует поезд №233.

Также 16 октября из Петербурга в Москву отправится дополнительный поезд №279. 10 и 24 октября тем же маршрутом проследует дополнительный поезд №289.

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