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55 минут назад

Подмосковный фестиваль «Антоновские яблоки» признан одним из лучших мероприятий гастротуризма в России

Вести Подмосковья

Фестиваль «Антоновские яблоки» стал одним из лучших мероприятий гастрономического туризма в России за текущий год. Он попал в список из 50 лучших российских мероприятий в сфере гастрономического туризма за 2022 год по версии путеводителя «50 Best Tastes of Russia». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Гастрофестиваль «Антоновские яблоки» признан одним из лучших в России
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В этом году более 13 тысяч человек посетили десятый яблочно-книжный фестиваль, «Антоновские яблоки», прошедший в Коломне. «Невесомая весомость»: «о материальном и нематериальном, полетах во сне и наяву, воспоминаниях и прикосновениях» - именно так заявлена тема этого мероприятия. На 15 площадках фестиваля жителей и гостей Коломны ждали музыкальные и театрализованные представления, мастер-классы и всевозможные арт-инсталляции.

Прошли беседы в открытой литературной студии и музыкальная программа «Я помню вальса звук прелестный». Зрители насладились балетными и театральными постановками, познакомились с книжными новинками и посетили традиционный городской обед во дворе музея «Арткоммуналка».

Новости путешествий,Правительство московской области,
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