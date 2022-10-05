Королевство Таиланд остается одним из востребованных направлений у туристов. Эксперты Ассоциации туроператоров России подсчитали, когда можно отдохнуть в этой стране наиболее бюджетно.

Цены на путевки в Таиланд будут выгодными, если вы решите полететь туда в марте, отмечают в АТОР. Сейчас у компании Space Travel есть предложение для туристов, которые путешествуют вдвоем. Им десятидневное проживание в трехзвездочном тайском отеле и питанием на базе завтраков обойдется в 167,7 тысячи рублей.

Туроператор “Интурист” предлагает условия немного лучше, но и дороже – проживание в отеле категории четыре звезды за 200,2 тысяч рублей на двоих. Аналогичная цена на путевку и у ПАКСа.

Не менее выгодными остаются предложения для февральских отпускников. “Интурист” за поездку на Пхукет в этом месяце попросит от 210,1 тысячи рублей на двоих, ANEX Tour – от 211. Более бюджетные путевки предлагает туроператор Space Travel. У них цены на отдых вдвоем в Таиланде в феврале начинаются от 170 тысяч.