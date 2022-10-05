Анонсированы сроки начала приема российских рублей в отелях Египта

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Отели Египта готовятся принимать оплату в рублях уже к началу высокого туристического сезона, который стартует в декабре-январе. Сроки начала приема российской валюты анонсировал глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов, передают «Известия».

Эксперт сообщил, что сначала рубль будут принимать ограниченно, однако позже Каир планирует расширить сферу его оборота в стране. «Я думаю, что достаточно скоро рассчитываться рублями в Египте будет возможно везде. А сейчас, к началу сезона, это сделают частично возможным», — добавил он.

По словам Орлова, предстоящий турсезон, даже с учетом текущей ситуации с частичной мобилизацией, будет для республики успешным. «Проблем с заполнением отелей точно не будет, турпоток будет высоким, — заявил глава РЕДС. — Египтяне очень хорошо относятся к россиянам».

В заключение специалист отметил, что ряд западных стран оказывают серьезное давление на Египет, в связи с этим Москве и Каиру следует создать совместный банк, который позволит проводить платежи без риска введения санкций.