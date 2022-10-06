Сочи назвали самым популярным направлением сентября

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил в каких городах предпочитают отдыхать туристы вместе со своими питомцами. Возглавил рейтинг Петербург, затем идут Сочи, Казань и Ялта. Замыкает топ-5 популярных направлений у путешественников с животными Москва. Следующая пятерка рейтинга выглядит так: Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и Воронеж.

Отмечается, что в среднем туристы с питомцами заселяются на срок до 5 суток, при этом готовы отдать до 18 тыс. рублей за проживание. Средняя цена номера за ночь составляет 3920 рублей.