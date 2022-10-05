Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
6 минут назад

Сочи назвали самым популярным направлением сентября

Газета.Ru

По итогам сентября самым популярным направлением авиаперелетов оказался Сочи. Это показало исследование сервиса Туту.ру, поступившее в «Газету.Ru».

Сочи назвали самым популярным направлением сентября
Фото: газета.ругазета.ру

Как выяснили аналитики, доля перелетов, совершенных из Москвы в Сочи, составила 9%, в то время как из Санкт-Петербурга в Сочи — 2,9%. Это первая и третьи строчки топа самых популярных маршрутов. А на втором месте — «Москва — Санкт-Петербург» (5,7% перелетов).

«На маршруты из топ-3 в сентябре пришлось 17,6% спроса», — уточнили представители платформы.

В первой десятке самых востребованных маршрутов в сентябре оказались также другие рейсы из Москвы — в Минеральные воды (2,7%), Махачкалу и Калининград (по 2,5%), Екатеринбург (1,9%), Казань (1,6%), Уфу и Самару (по 1,5%). В двадцатку также вошли перелеты из столицы в Волгоград, Саратов, Новосибирск, Астрахань, Мурманск, Пермь и Челябинск.

Из Санкт-Петербурга, помимо Сочи, чаще всего летали в Калининград и Минеральные воды.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге покупают растительное молоко в два раза чаще, чем в Москве.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители