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2 часа назад

Раскрыты варианты зимнего отдыха от 49 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 5

Россиянам рассказали о возможности бюджетно провести зимний отпуск внутри страны и за рубежом. Доступные варианты отдыха раскрыли специалисты информационного портала «Моменты».

Раскрыты варианты зимнего отдыха от 49 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, выгодно отдохнуть в предстоящем горнолыжном сезоне предлагается в Сочи — путевки на курорт «Роза Хутор» сейчас можно приобрести от 49 тысяч рублей на двоих. При этом планировать поездку лучше заранее, поскольку с приближением зимы стоимость будет увеличиваться.

Немного дороже обойдется отпуск на январские праздники в Шерегеше — от 50 тысяч рублей на двоих. Здесь любителям активного отдыха доступно большое количество различных горнолыжных трасс, которые подойдут как новичку, так и профессионалу. «Конечно, самый популярный среди российских курортов — это "Роза Хутор". Большим плюсом является то, что можно отдыхать с детьми. Но Шерегеш более молодежный и крутой», — отметила владелица турагентства «Раз, два тур» Милана Любина.

Туроператор «Русский экспресс» предлагает встретить Новый год в Азербайджане. Стоимость путевок начинается от 57 тысяч рублей на двоих. В центу включен перелет, проживание, трансфер и экскурсии с гидом по Баку и старому городу Ичери Шехер. Также соотечественникам предложили провести зимний отпуск в Египте или в Азии, где отдохнуть на праздниках можно от 80 и 160 тысяч рублей соответственно.

Ранее россиянам рассказали о возможности бюджетно отдохнуть на горнолыжных курортах Приэльбрусья в предстоящем зимнем сезоне. Стоимость недельного тура в Приэльбрусье с вылетом в середине декабря начинается от 21 тысячи рублей на человека. Цена за недельную путевку в середине января стартует также от 21 тысячи рублей с человека.

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