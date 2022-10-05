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49 минут назад

Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябрьские праздники

Lenta.ruиещё 1

Самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали Турция, Египет и ОАЭ. Ценовой рейтинг популярных направлений составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы бюджетные пляжные направления на ноябрьские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты АТОР изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные пакетные туры с вылетом с 25 по 31 октября. Выгоднее всего двоим туристам обойдется путешествие в Турцию — стоимость начинается от 87,5 тысячи рублей. В сумму входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «все включено».

На втором месте среди бюджетных стран разместился Египет — отдых all inclusive в гостинице категории три звезды выйдет минимум в 107,3 тысячи рублей. Третью строчку заняли курорты ОАЭ — туда на ноябрьские праздники можно уехать за 141,7 тысячи рублей (трехзвездочный отель с питанием на базе завтраков).

Отдохнуть на Шри-Ланке выйдет менее выгодно — от 166 тысяч рублей. Еще выше по цене предложения в Венесуэлу и на Кубу — от 175 и 197 тысяч рублей. Дороже всего россиянам выйдет отпуск в Катаре, Бахрейне и на Сейшелах, куда путевки стоят от 263, 270 и 421 тысячи рублей соответственно.

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