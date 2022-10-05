В аэропорту сломали инвалидную коляску туриста и не признали вину

Для 57-летнего британца Марка Паррина поездка в отпуск закончилась большим разочарованием и дырой в семейном бюджете. Все дело в том, что его дорогую инвалидную коляску повредили в аэропорту, пишет The Independent.

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Марк отправился с супругой отдыхать на Тенерифе. Однако по приезде в родную страну его ждал неприятный сюрприз: сотрудники аэропорта Гатвик бросили инвалидную коляску пассажира на багажную ленту. Когда средство передвижения удалось с нее снять, выяснилось, что одно из колес отбилось.

За повреждение коляски стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (или 135 тысяч рублей) сотрудники аэропорта извиняться не стали. Они предложили обратиться в авиакомпанию, услугами которой пользовался Марк в этот раз, за компенсацией.

Представители перевозчика EasyJet обещали в беседе с The Independent отремонтировать кресло Марка.