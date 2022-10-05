Из Сочи запустили прямые авиарейсы в Хакасию

"Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в группу компаний "Аэродинамика", сообщает о расширении маршрутной сети совместно с авиакомпанией NordStar. Из главной воздушной гавани юга начались полеты в Республику Хакасию. Авиакомпания NordStar приступила к выполнению полетов по маршруту Сочи - Абакан", - говорится в сообщении.