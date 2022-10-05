Из Сочи запустили прямые авиарейсы в Хакасию

Прямые авиарейсы запустили между Сочи и Республикой Хакасией в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Аэродинамика", в которую входит международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова.
"Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в группу компаний "Аэродинамика", сообщает о расширении маршрутной сети совместно с авиакомпанией NordStar. Из главной воздушной гавани юга начались полеты в Республику Хакасию. Авиакомпания NordStar приступила к выполнению полетов по маршруту Сочи - Абакан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы выполняются судами Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажиров. Из аэропорта Сочи пассажиры могут вылетать по вторникам и субботам, из Абакана рейсы отправляются по средам и воскресеньям.
"Авиасообщение между Сочи и Абаканом будет выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок, что должно способствовать расширению возможностей при организации деловых поездок между регионами и повышению привлекательности туристического направления", - добавили в пресс-службе.