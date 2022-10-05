Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
22 минуты назад

Из Сочи запустили прямые авиарейсы в Хакасию

ТАСС

Прямые авиарейсы запустили между Сочи и Республикой Хакасией в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Аэродинамика", в которую входит международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова.

Из Сочи запустили прямые авиарейсы в Хакасию
Фото: unsplashunsplash

"Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в группу компаний "Аэродинамика", сообщает о расширении маршрутной сети совместно с авиакомпанией NordStar. Из главной воздушной гавани юга начались полеты в Республику Хакасию. Авиакомпания NordStar приступила к выполнению полетов по маршруту Сочи - Абакан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы выполняются судами Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажиров. Из аэропорта Сочи пассажиры могут вылетать по вторникам и субботам, из Абакана рейсы отправляются по средам и воскресеньям.

"Авиасообщение между Сочи и Абаканом будет выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок, что должно способствовать расширению возможностей при организации деловых поездок между регионами и повышению привлекательности туристического направления", - добавили в пресс-службе.

Новости путешествий,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители