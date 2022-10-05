Спрос на шенгенские визы идет на спад

Редакция выяснила, сколько времени сейчас занимает рассмотрение документов в консульствах Испании, Италии, Франции.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«В течение прошлой недели было заметно увеличение спроса: люди интересовались визами. Но уже на этой неделе наблюдаем выравнивание запросов. Сейчас они приблизительно сопоставимы с уровнем августа», – рассказал визовый эксперт Дмитрий Волков.

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Руководитель компании Visashengen.moscow Виталий Бабенко отметил, что спрос, действительно, вырос, но ожидается, что в ближайшее время он пойдет на спад, вернувшись в прежнее русло только к Новому году.

Что касается самых популярных стран по числу обращений, то специалисты сходятся во мнении, что Испания по-прежнему находится в лидерах. Эта страна и раньше была одной из самых популярных у россиян. Ее выбирают благодаря возможности оперативно записаться на подачу документов: слоты можно найти в течение 1–2 недель. Кроме того, заявки рассматривают относительно быстро.

«Испания – сейчас самая популярная у нас страна. Да, есть минусы: они всех гонят на биометрию (с ноября 2021 года нужно “прокатывать пальчики” вне зависимости от срока действия ранее представленных биометрических данных. – Ред.), но это не умаляет ее преимуществ», – отметил Бабенко.

С тем, что Испания хороша в выдаче виз, согласна и сотрудница редакции, которая недавно подавала заявку через компанию.

«С фирмой я связалась в 20-х числах августа, через 2 недели им удалось меня записать. Все это время они искали слот. В визовом центре была 14.09 (уже после принятия новых правил). Заплатила удвоенный визовый сбор, но никаких новых доков не требовали, все суперстандартно для испанцев – все, как у них на сайте. Единственное – справка о движении средств за 3 месяца и выписка со счета».

По словам Натальи, в визовом центре было спокойно, обычное количество людей, нет какого-то ажиотажа.

«Когда я подавала доки, сотрудница посоветовала мне приложить ксерокопии всех страниц старого паспорта и сам паспорт, потому что у меня очень хорошая визовая история с испанцами». В результате дали визу на год. Рассмотрение документов заняло 2 недели.

На второе место по популярности наши собеседники ставят консульство Италии. Следом идет Франция:

«По Франции также мы ловим слоты, но там немного сложнее с записью, чем в Испании и Италии. В любом случае, она достаточно лояльна и визы хорошо выдает».

Чтобы повысить шансы на одобрение, некоторые специалисты рекомендуют клиентам дополнительно прикладывать документы, подтверждающие их связь с родиной: свидетельства о владении имуществом, как движимым, так и недвижимым (квартиры, дачи, машины).