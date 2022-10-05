Как найти скрытые камеры в номере отеля: видео

Постояльцы отелей как правило не задумываются о том, есть ли в их номере скрытая камера. Но, к сожалению, не всегда стоит рассчитывать на честность владельцев.

Блогер с ником Puhango рассказала в TikTok о местах в номере, где чаще всего устанавливают скрытые камеры. Как правило, камеры размещают в электронных устройствах: часах, телевизорах. Также скрытую камеру легко спрятать в пожарной сигнализации и детекторе дыма, чем и пользуются недобросовестные владельцы отелей.

Сейчас существуют специальные приложения для смартфонов, которые могут определить, есть ли камеры в помещении. Ими можно воспользоваться для того, чтобы проверить комнаты.

Подробнее о том, как найти скрытые камеры в номере отеля, смотрите в видео.