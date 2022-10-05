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36 минут назад

АТОР опубликовала расписание международных рейсов

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала расписание международных рейсов из России и сообщила, что оно стало стабильнее. Об этом сообщается на официальном сайте.

Стало известно, куда можно будет полететь из России напрямую
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, авиакомпания Nordwind запустила полеты на курорты Кубы и Венесуэлы. S7 начала летать в Стамбул и планирует начать перевозки в Таиланд. Azur Air в конце октября запустит рейсы на Мальдивы, а позднее и на Шри-Ланку.

"Аэрофлот" возобновил ежедневные полеты в Египет и Дубай, а также планирует начать летать на Сейшелы, Шри-Ланку, в Банкок, на Гоа и Бали.

Также туроператоры заявили, что зимой авиакомпании будут летать чартерными рейсами в Египет из разных городов России.

В АТОР отметили, что расписание рейсов авиакомпаний стало более стабильным, а сама индустрия наладила работу.

Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли стоимость заграничного отдыха с прямыми перелетами осенью.

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