Цены на путевки в Египет и Турцию снизились

Минимальная стоимость десятидневного отдыха в Египте с заездами 25-31 октября снизилась на 26% по сравнению с началом октября, путевки в Турцию подешевели на 22%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".

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"Что касается минимальных цен на пляжный отдых на зарубежных направлениях, то по сравнению с датами вылетов 1-7 октября десятидневные туры с заездами 25-31 октября больше всего подешевели по таким странам, как Египет (-26%), Турция (-22%), Мальдивы (-15%), Таиланд (-10%)", - говорится в сообщении.

При этом минимальная стоимость десятидневных туров в ОАЭ в конце октября выросла на 17% по сравнению с началом месяца, на Шри-Ланку - на 10%, в Бахрейн и Катар, где пройдет чемпионат мира по футболу, - на 74%, на Сейшелы - в 2,7 раза.

По данным "1001 тур", среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов на 10 ночей с вылетом 25-31 октября лидирует Турция: на эти даты сюда можно купить путевку за 87,5 тыс. рублей на двоих с питанием по системе "все включено". Десятидневный тур в Египет и ОАЭ можно приобрести за 100-150 тыс. рублей на двоих, на Шри-Ланку, Кубу, в Венесуэлу и Таиланд - за 150-200 тыс. рублей Свыше 200 тыс. рублей в начале октября будут стоить путевки на Мальдивы, в Катар, Бахрейн и на Сейшелы.