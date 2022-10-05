Россия возобновит авиасообщение с четырьмя азиатскими странами

Россия собралась возобновить прямые рейсы с четырьмя азиатскими странами, среди которых Таиланд, Мьянма, Вьетнам и Индонезия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
По словам дипломата, в настоящее время Россия обсуждает вопрос о запуске прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, в том числе с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией и Таиландом.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что скорейшему достижению этой цели препятствуют санкционные меры, введенные Западом в отношении после начала специальной операции на Украине.
При этом Николай Ноздрев выразил надежду, что России вместе с партнерами по АСЕАН все-таки удастся найти решение, которое позволит тысячам граждан совершать перелеты удобными прямыми рейсами.