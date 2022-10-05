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1 час назад

В Минфине Турции сообщили о ведении работ по альтернативе платежной системе "Мир"

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Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил о проведении работ по альтернативе российской платежной системе "Мир". Его слова передает издание Finans Gündem.

В Турции ведутся работы по альтернативе платежной системе "Мир"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - сказал Небати.

В материале Finans Gündem уточняется, что альтернативой российской платежной системе может стать турецкая Troy.

Ранее об этом же писала газета Aydınlık. В конце сентября стало известно, что карты "Мир" перестали действовать во всех банках Турции. Предположительно, турецкие финансово-кредитные учреждения решили отказаться от российской системы после угроз Минфина США ввести санкции за сотрудничество с ней. Сообщалось также, что до конца 2022 года к платежной системе "Мир" планируют подключиться власти Кубы.

Казначейство США,
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