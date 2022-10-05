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1 час назад

Российские туристы сообщили о разочаровании при заселении в отели

РИА "ФедералПресс"

Многие россияне столкнулись с обманом при заселении в отели во время отдыха за рубежом или внутри страны. Большинство из них были разочарованы от увиденного, сообщает сервис «Туту.ру».

Туристы сообщили о разочаровании при заселении в отели
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«33 % респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках», – заметили специалисты по туризму.

Далее в топе проблем находится овербукинг, когда отели продают больше номеров, чем у них есть на самом деле. В таком случае туристы «остаются на улице», то есть им срочно приходится искать новый отель, либо руководство подыскивает им другой вариант размещения, вероятно, хуже, чем то, на что рассчитывали путешественники.

Также туристы пожаловались, что их заселяли не в те номера, которые они выбирали, а категорией ниже.

А некоторым и вовсе не повезло: когда они приезжали по адресу, оказывалось, что такого отеля не существует, передает РИА «Новости».

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