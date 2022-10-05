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38 минут назад

На Кубу впервые за семь месяцев прибыли самолеты с российскими туристами

ТК «Звезда»

Два самолета с туристами из России прибыли на Кубу впервые с февраля, когда Европа закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщила генконсул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

На Кубу прибыли самолеты с российскими туристами
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Сегодня приземлились два самолета - в Варадеро и Кайо-Коко. Всего около 600 человек, сообщений о каких-либо проблемах не поступало»,- цитирует ТАСС слова Мгеладзе.

По ее словам, в середине октября на Кубу прибудут еще несколько чартерных рейсов из России. Сейчас маршрут на Кубу проходит через Норвежское и Баренцево моря в обход европейских стран.

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