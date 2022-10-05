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1 час назад

Россиянка выбрала лучший город между Алма-Атой и Астаной

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша побывала в Казахстане и рассказала о плюсах и минусах Алма-Аты и Астаны. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Не сидеть на месте» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка выбрала лучший город между Алма-Атой и Астаной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению россиянки, однозначного выбора между городами она не смогла сделать, так как они слишком разные, а поэтому лучший вариант будет зависеть от целей путешествия. В Алма-Ате ее восхитила «уютная и семейная атмосфера», близость к горам, горнолыжный курорт, «аутентичная» уличная кухня (свежевыжатый гранатовый сок или залитый шоколадом пекан), а также наличие метро. Минусами она назвала проблемы со смогом и туманом, влажность и старые автобусы.

«Северная столица оказалась совершенно другим городом. Более широким, более ярким, более молодым. В какую бы сторону я не смотрела, я везде видела стройку. И если Алма-Ата делится на верхнюю и нижнюю, то Астана делится на правый берег и на левый берег», — сравнила первые впечатления от Астаны с Алма-Атой автор блога.

Среди преимуществ Астаны путешественница отметила интересную архитектуру, большой выбор жилья и удобное расположение многих достопримечательностей. В то же самое время, туристка пожаловалась на искусственность города из-за большой и новой застройки и скуку — по ее мнению, в Алма-Ате для туриста гораздо больше развлечений. Также ей не понравился чрезмерно сухой климат и сильные ветра.

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