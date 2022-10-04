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1 час назад

Негигиеничная выходка пассажирки самолета вызвала у попутчицы желание отсесть

Lenta.ru

Пассажирка самолета поделилась в TikTok видео, как ее попутчица во время полета стрижет ногти на ногах. На ролик, вызвавший бурную реакцию общественности, обратили внимание в New York Post.

Негигиеничная выходка пассажирки самолета вызвала у попутчицы желание отсесть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница с ником @Nina Marie Daniele увидела, как ее попутчица, сидевшая на соседнем кресле, сняла ботинки и начала подстригать ногти на ногах специальными кусачками, при этом отрезанные ногти она сбрасывала на пол. Путешественница показала жестами, имитирующими рвотный рефлекс, что негигиеничная выходка соседки вызвала у нее максимальное отвращение и желание пересесть.

«Мне нужно срочно поменять место», — так подписала она видео.

В комментариях пользователи сети посочувствовали девушке, отметив, что после увиденного также захотели бы немедленно отстраниться от такой пассажирки. «Мне нужен психолог», «Я умер на моменте, когда она сбрасывает свои ногти на пол», «Не могу поверить, что это правда», «Ужас», «Это точно не шутка?», «Лучше бы я не смотрел это видео», — написали они.

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