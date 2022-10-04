Негигиеничная выходка пассажирки самолета вызвала у попутчицы желание отсесть

Пассажирка самолета поделилась в TikTok видео, как ее попутчица во время полета стрижет ногти на ногах. На ролик, вызвавший бурную реакцию общественности, обратили внимание в New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница с ником @Nina Marie Daniele увидела, как ее попутчица, сидевшая на соседнем кресле, сняла ботинки и начала подстригать ногти на ногах специальными кусачками, при этом отрезанные ногти она сбрасывала на пол. Путешественница показала жестами, имитирующими рвотный рефлекс, что негигиеничная выходка соседки вызвала у нее максимальное отвращение и желание пересесть.

«Мне нужно срочно поменять место», — так подписала она видео.