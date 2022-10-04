На Майорке объявлены победители Туристического Оскара-2022

На Майорке 2 октября 2022 года определили победителей ежегодной премии World Travel Awards Europe 2022, считающейся аналогом «Оскара» в сфере туризма.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Триумфатором на красной дорожке стала Португалия, Алгарве получил звание «Лучшего направления Европы для пляжного отдыха», а Порту признали «Лучшим направлением Европы для городского туризма».

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Процветающий черноморский город Батуми завоевал титул «Лучшего развивающегося туристического направления Европы». А Мадрид уже 5-й год подряд забирает награду «Лучшего европейского направления для проведения встреч и конференций». Конференц-центр Дублина получил приз как «Лучший европейский центр для встреч и конференций».

Что касается авиационного сектора, Turkish Airlines получила звание «Лучшая авиакомпания Европы». British Airways была признана «Лучшим европейским брендом авиакомпаний». Air France получила награду в номинации «Лучшая европейская авиакомпания эконом–класса». TAP Air Portugal получила награду в номинации «Лучшая европейская авиакомпания с направлением в Южную Америку».

Роскошный отель Çırağan Palace Kempinski Istanbul (Турция) получил высшую награду за гостеприимство в номинации «Лучший отель Европы», а Mandarin Oriental Bosphorus в Стамбуле (Турция) получил звание «Лучший новый отель Европы». Four Seasons Hotels and Resorts получил награду «Лучший европейский гостиничный бренд класса люкс», а Royal Monceau Suite @ Le Royal Monceau – Raffles Pari получил награду за «Лучший отель Европы класса люкс».

Грандиозный отель Conrad Algarve получил награду в номинации «Лучший курорт в Европе», а как роскошный курорт Sani Resort получил приз в номинации «Лучший семейный курорт в Европе».

В круизном секторе компания Norwegian Cruise Line была признана «Лучшим круизным направлением Европы», а Лиссабон получил награду как «Лучший круизный город Европы».

Победителями среди туроператоров стали Abercrombie & Kent («Лучший туроператор класса люкс в Европе»), Booking.com («Лучшее туристическое агентство Европы») и FCM Travel ("Лучшая компания по организации путешествий в Европе»).