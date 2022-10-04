Камбоджа отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Камбоджа сняла все ограничения на въезд для туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус, передает АТОР.

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Чтобы попасть в Камбоджу, следует оформить визу, которая будет действовать не более 30 дней. По словам экспертов, страна не найдет популярности у жителей России, так как до этого государства в Юго-Восточной Азии нет прямых перелетов.