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1 час назад

Камбоджа отменила все коронавирусные ограничения на въезд туристов

Москва24

Камбоджа сняла все ограничения на въезд для туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус, передает АТОР.

Камбоджа отменила все коронавирусные ограничения для туристов
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Чтобы попасть в Камбоджу, следует оформить визу, которая будет действовать не более 30 дней. По словам экспертов, страна не найдет популярности у жителей России, так как до этого государства в Юго-Восточной Азии нет прямых перелетов.

Путешественникам легче добраться в Камбоджу через Таиланд и Вьетнам. Например, билеты из Бангкока стоят четыре тысячи рублей, а на автобусе – две тысячи, а если приобретать полный тур из Москвы, то человеку придется отдать минимум 375 тысяч рублей за двоих.

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