Камбоджа отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Камбоджа сняла все ограничения на въезд для туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус, передает АТОР.
Чтобы попасть в Камбоджу, следует оформить визу, которая будет действовать не более 30 дней. По словам экспертов, страна не найдет популярности у жителей России, так как до этого государства в Юго-Восточной Азии нет прямых перелетов.
Путешественникам легче добраться в Камбоджу через Таиланд и Вьетнам. Например, билеты из Бангкока стоят четыре тысячи рублей, а на автобусе – две тысячи, а если приобретать полный тур из Москвы, то человеку придется отдать минимум 375 тысяч рублей за двоих.